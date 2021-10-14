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Полицейские и общественники Подмосковья провели акцию «Осторожно мошенники!»

Участковые уполномоченные полиции УМВД России по Одинцовскому г.о. совместно с представителями Общественной палаты, Сообщества родителей округа и волонтерами Подмосковья провели масштабную профилактическую акцию «Осторожно мошенники!» в жилых комплексах г.

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