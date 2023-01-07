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Англичанка вышла замуж за свою кошку чтобы решить квартирный вопрос. Не шутка

Англичанка вышла замуж за свою кошку чтобы решить квартирный вопрос. Не шутка

Вы читали рассказ Михаила Веллера "Искусана животным"? Слишком впечатлительным особам женского пола не рекомендую.

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