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RT Russia

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Мостовой считает, что матч между «Реалом» и «Ман Сити» будет тягомотиной

Мостовой считает, что матч между «Реалом» и «Ман Сити» будет тягомотиной

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов УЕФА между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».

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