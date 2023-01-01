Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Бедард набрал 18 очков в 4 матчах МЧМ-2023 и повторил рекорд Канады. У него 4 передачи в игре против Швеции

Коннор Бедард набрал 18 очков в 4 матчах МЧМ-2023 и повторил рекорд Канады. 17-летний фаворит драфта НХЛ-2023 сделал 4 результативные передачи в игре против Швеции (5:1).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх