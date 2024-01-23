Духовно-нравственная гостиная ´Благо´. Квест-игра ´Рождественская сказка´.

12 января 2024 года, в эти светлые дни, которые названы ´Святками´ от Рождества до Крещения, в рамках инновационного проекта ´Внедрение модели формирования культуры межличностного общения детей дошкольного и школьного возраста на православных традициях и ценностях белорусского народа в условиях государственного двуязычия´ в нашем дошкольном учрежде .
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