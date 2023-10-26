12 интересных задачек для разминки ума

Многие из нас регулярно тренируют тело, но мы не так часто устареваем разминку для ума. Решение этих несложных задачек зависит не только от того, насколько вы хорошо управляетесь с числами, но и от вашего мышления.
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