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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Следите за языком!»: в ТЦ подросток в одиночку уложил на пол Амеда и Рашида, возомнивших себя хозяевами жизни

«Следите за языком!»: в ТЦ подросток в одиночку уложил на пол Амеда и Рашида, возомнивших себя хозяевами жизни

Фудкорт в торговом центре — давно уже не просто место, куда приходят перекусить. Для одних это привычная точка встречи с друзьями, для других — возможность провести семейный выходной, а для офисных сотрудников — быстро перехватить что-нибудь съестное между делами.

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Комментарии
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Ника
Хорошо, если русские парни перестанут быть терпилами, но статья, это фантазия автора. Слишком много нестыковок.
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4 н.
Лебедев Андрей Юрьевич
А добить надо было чурбанов.
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3 н.
александр чибисов
увы такая ситуация что если полезешь могут пришить 282 статью ук а эти бараны этим и пользуются
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3 н.