«Следите за языком!»: в ТЦ подросток в одиночку уложил на пол Амеда и Рашида, возомнивших себя хозяевами жизни

Фудкорт в торговом центре — давно уже не просто место, куда приходят перекусить. Для одних это привычная точка встречи с друзьями, для других — возможность провести семейный выходной, а для офисных сотрудников — быстро перехватить что-нибудь съестное между делами.
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