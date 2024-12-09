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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Сиэтла» Райт забил в 3-м матче подряд. У 20-летнего игрока 6+3 в последних 8 играх в НХЛ

20-летний нападающий «Кракена» стал автором победного гола в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (7:5) и был признан третьей звездой.

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