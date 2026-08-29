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Царьград

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Депутат Рады испугался предательства экс-министра обороны Федорова в пользу Италии

Депутат Рады испугался предательства экс-министра обороны Федорова в пользу Италии

Депутат Рады Алексей Гончаренко* обратился в органы государственного экспортного контроля Украины из-за опасений, что бывший министр обороны Михаил Федоров может передать Италии военные технологии или сведения, составляющие гостайну.

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