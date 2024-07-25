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Царьград

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Нутрициолог назвала группы людей, которым лучше не есть яйца

Нутрициолог назвала группы людей, которым лучше не есть яйца

Вавилова рассказала, кому противопоказаны яйцаПотребление яиц для большинства абсолютно безопасно. Однако есть такие люди, которым лучше забыть о данном продукте.

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