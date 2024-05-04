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Гринев об отказе от участия в Олимпиаде: «Мы туда приедем, на нас все будут косо смотреть, негатив будет»

– Участие в Олимпиаде для себя рассматриваете? – Это не для меня. Соревнования – это прежде всего праздник, возможность получить эмоции.

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