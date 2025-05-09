9 проблем со здоровьем, которые сводят мужчин в могилу чаще, чем женщин

Мужчины и женщины болеют по-разному, это можно наблюдать даже на примере вирусной инфекции. Если у женщины ОРВИ, температура тела 37 или 38 градусов, то она вполне может сходить за продуктами, помыть пол, а потом еще и помочь ребенку с уроками.