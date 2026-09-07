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US Open. 4-й круг. Андреева сыграет с Потаповой, Рыбакина – с Осакой, Швентек встретится с Циньвэнь Чжэн, Гауфф – с Йович

Мирра Андреева сыграет с Анастасией Потаповой в четвертом круге US Open. Вторая ракетка мира Елена Рыбакина поборется с Наоми Осакой.

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