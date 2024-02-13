Только не в холодильнике: где на самом деле нужно хранить яйца согласно науке

Способ хранения яиц вызывает споры даже у пищевых технологов, не говоря уже об обывателях. Одни считают, что в холодильнике яйца впитывают запахи, так что вы вполне можете получить омлет с привкусом рыбы.
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