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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Кожевников: «В КВН одни иноагенты. Ощущение, что люди не любят родину, отчизну. Он был неплохим, а лет 6-7 назад началось дерьмо ниже пояса»

«Я уже сравнивал этот хайп и скандалы в хоккее с КВН – с этой фигней. Это же понятное дело, что там одни иноагенты.

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