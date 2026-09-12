Дель Потро о разнице между Алькарасом и Синнером: «Карлос – особенный человек. У него есть способность устанавливать связь с людьми»

Хуан Мартин дель Потро ответил, с кем хотел бы сыграть последний матч. – Если бы вы могли провести последний матч с кем-то из нынешних теннисистов, кого бы выбрали? Федерер на этот же вопрос ответил , что выбрал бы Алькараса .