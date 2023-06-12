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Андрей Фурсов. Великое обнуление. О чём проговорились Клаус Шваб и Герман Греф.

Андрей Фурсов. Великое обнуление. О чём проговорились Клаус Шваб и Герман Греф.

Великое обнуление. О чём проговорились Клаус Шваб и Герман Греф. Андрей Фурсов Большое обнуление образования по Клаусу Швабу Прошедший в конце января в виртуальном Давосе Всемирный экономический форум продолжает «радовать» своими документами.

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