Андрей Фурсов. Великое обнуление. О чём проговорились Клаус Шваб и Герман Греф.

Великое обнуление. О чём проговорились Клаус Шваб и Герман Греф. Андрей Фурсов Большое обнуление образования по Клаусу Швабу Прошедший в конце января в виртуальном Давосе Всемирный экономический форум продолжает «радовать» своими документами.