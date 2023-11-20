Россия объявила в розыск украинскую исполнительницу «Джамалу»

Имя Сусаны Джамаладиновой появилось в базе МВД среди лиц, разыскиваемых за совершение преступлений.Украинская исполнительница, выступающая под псевдонимом «Джамала», попала в список лиц, объявленных Министерством внутренних дел России в розыск.