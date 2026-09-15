📷⚡️Российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты в сторону вертолета AS550 Fennec ВВС Дании в международных водах у датского порта Гедсер в Балтийском море, заявили в МО Дании.
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