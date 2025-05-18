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В Курганской области мужчин поражает ВИЧ-инфекция

В Курганской области чаще всего ВИЧ-инфекцию регистрируют у мужчин. За первые четыре месяца 2025 года в регионе выявлено 131 новый случай заражения, что на 21% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда было зафиксировано 166 случаев.

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