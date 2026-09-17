Lavrov Warns That If NATO Attacked Russia, War Would Be "Very Short" Russian Foreign Minister Sergey Lavrov has again responded to allegations of European officials that Moscow seeks to expand the war beyond Ukraine.
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