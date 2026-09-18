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Русская Семёрка

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За что в 1492 году из Испании выгнали всех евреев

31 марта 1492 года в только что взятом штурмом дворце Альгамбра католические короли Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская подписали документ, который навсегда изменил облик Пиренейского полуострова.

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