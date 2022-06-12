Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Да, пожалуй государству было бы дешевле раздать народу внедорожники и забыть о дорогах вообще!Звезда смерти 8x8
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Опять завозить, а может все таки займемся собственным производством, а не закупками или хотя бы открытием заводов про...В России появятся...
  • Александр Ляшенко
    Аноним под сучьей кличкой:  "Авто - Мото - Новости"- ублюдок,умышленно исказил суть проблемы.Ублюдки они жадные,за ко...В России решили н...

В новой Acura Integra нашли отсылки к Honda Civic

В новой Acura Integra нашли отсылки к Honda Civic

В конце 2021 года состоялась премьера лифтбека Acura Integra, который станет последней моделью с двигателем внутреннего сгорания в линейке марки, а пока владельцы автомобиля премиального японского бренда могут отыскать в нем «пасхальное яйцо».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх