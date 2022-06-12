В новой Acura Integra нашли отсылки к Honda Civic

В конце 2021 года состоялась премьера лифтбека Acura Integra, который станет последней моделью с двигателем внутреннего сгорания в линейке марки, а пока владельцы автомобиля премиального японского бренда могут отыскать в нем «пасхальное яйцо».
В конце 2021 года состоялась премьера лифтбека Acura Integra, который станет последней моделью с двигателем внутреннего сгорания в линейке марки, а пока владельцы автомобиля премиального японского бренда могут отыскать в нем «пасхальное яйцо».
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