Советские новогодние открытки военных лет

Обратите внимание: Если бы египетскую пирамиду строили советские инженеры. В хронологическом порядке (поскольку дата указана не везде, необходимо учитывать особенности униформы изображенного воина, как минимум отсутствие или наличие погон).
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