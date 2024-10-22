Крупнейший в мире рубиновый рудник чуть не был захвачен вооруженной толпой Рудник Монтепуэс в Мозамбике подвергся нападению организованной группы лиц.
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Крупнейший в мире рубиновый рудник чуть не был захвачен вооруженной толпой Рудник Монтепуэс в Мозамбике подвергся нападению организованной группы лиц.
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