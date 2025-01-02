Пушков: в Киеве боятся, что аудит раскроет объемы хищения помощи США Тема украинской коррупции и расхищения американской финансовой помощи может стать одной из главных тем года для республиканцев, написал в своем Telegram-канале сенатор Совфеда РФ Алексей Пушков.