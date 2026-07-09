Telegram-канал: Протесты во Львове против мобилизации усиливаются

Во Львове полиция проводит разъяснительные мероприятия после стихийного протеста против мобилизации. Волнения охватили разные регионы Украины, в том числе Киев, где протестующие столкнулись с военкоматом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии