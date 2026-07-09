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Царьград

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Telegram-канал: Протесты во Львове против мобилизации усиливаются

Telegram-канал: Протесты во Львове против мобилизации усиливаются

Во Львове полиция проводит разъяснительные мероприятия после стихийного протеста против мобилизации. Волнения охватили разные регионы Украины, в том числе Киев, где протестующие столкнулись с военкоматом.

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