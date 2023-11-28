Хабаровчанка благодарит сотрудников Управления по вопросам миграции краевого ведомства за отзывчивость и быстрое разрешение трудной жизненной ситуации

На имя руководителя Управления по вопросам миграции УМВД России по Хабаровскому краю полковника полиции Марины Довгий поступило обращение со словами благодарности в ее адрес и начальника отдела по вопросам миграции подполковника полиции Татьяны Болотовой.
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