Театр абсурда

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«Северный поток — 2», или катастрофа внешней политики Польши

«Северный поток — 2», или катастрофа внешней политики Польши

Myśl Polska, Польша, Витольд Модзелевский (Witold Modzelewski) Стараясь объективно представить цели и предмет внешней политики, которую в последние полтора десятка лет проводило польское руководство, можно обнаружить лишь три ключевых сферы.

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