Попович – о денежной премии гендиректору "Телерадио-Молдова": "Это аморальное решение"

Бывший министр образования Корнелиу Попович считает, что решение Совета по надзору и развитию «Телерадио-Молдова» наградить генерального директора этого государственного учреждения денежной премией является «аморальным и неуместным», отмечает Noi.
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