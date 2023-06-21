Бывшая обнаглела. Работать не хочет, и детьми прикрывается

Морена, для чего биологические отцы, которым абсолютно неинтересно, что ели их дети, и насколько дети в безопасности, очень любят выставлять фото детей у себя на страницах в соцсетях? Причем таскают эти фото с открытых страниц детей? Что за парадокс такой – забота и любовь напоказ, а в реальности даже путают кто именно на фото (у нас вот был смешной случай, когда наш папаша перепутал и выставил фото ребенка даже не своего, а с похожей прической)?И самое странное, таких папашек даже находятся поддерживающие, у нас вот папашка жалуется, что бывшая обнаглела, поскольку он платит 12 тыс.