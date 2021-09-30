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Умрут все, кто не привит: в России максимум смертей от COVID-19

Умрут все, кто не привит: в России максимум смертей от COVID-19

Взят очередной психологический рубеж. 852 человека умерли от коронавируса за сутки за всю историю пандемии.

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Сергей Петров
Болеют и умирают в большинстве только вакцинированные. Не надо врать и нагнетать. И лечить надо правильно, а не класть людей умирать под ИВЛ по протоколам Минздрава..
Ночной кошмар
Jolie
))))))))
Ольга Гришаева
У Джонсона маленькая защита, что - то порядка 60%, почему не привиться Спутником?
Роман
Умрут все,кто привит!
zygmund nedialkow
Первыми умрут привитые вторыми умрут не привитые, потом и другие .
Иосиф Калинин
Первыми умрут дураки, считающие себя умными...
Владимир
Умрут все
Jolie
непривитые умрут раньше. Раньше, чем привитые и это ПУНКТ,КОТОРЫЙ "важно" обозначить. Это реальность .
Анатолий Артюх
Почему никто не говорит, что надо укреплять иммунитет, употреблять препараты для разжижения крови, укреплять легкие, постоянно чистить свой организм, А только прививка, прививка, все очень подозрительно, особенно в России!!!

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