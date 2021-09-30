Умрут все, кто не привит: в России максимум смертей от COVID-19

☭КОМПАСЗдоровьеУмрут все, кто не привит: в России максимум смертей от COVID-19Взят очередной психологический рубеж. 852 человека умерли от коронавируса за сутки за всю историю пандемии.Вернуться к статье104НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей ПетровБолеют и умирают в большинстве только вакцинированные. Не надо врать и нагнетать. И лечить надо правильно, а не класть людей умирать под ИВЛ по протоколам Минздрава..Ночной кошмарJolie))))))))Ольга ГришаеваУ Джонсона маленькая защита, что - то порядка 60%, почему не привиться Спутником?РоманУмрут все,кто привит!ZNzygmund nedialkowПервыми умрут привитые вторыми умрут не привитые, потом и другие .ИКИосиф КалининПервыми умрут дураки, считающие себя умными...ВладимирУмрут всеJolieнепривитые умрут раньше. Раньше, чем привитые и это ПУНКТ,КОТОРЫЙ "важно" обозначить. Это реальность .Анатолий АртюхПочему никто не говорит, что надо укреплять иммунитет, употреблять препараты для разжижения крови, укреплять легкие, постоянно чистить свой организм, А только прививка, прививка, все очень подозрительно, особенно в России!!!Комментировать
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