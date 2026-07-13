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Меньян – фаворит на приз лучшему вратарю ЧМ-2026. Симон – 2-й, Пикфорд – 3-й, Мартинес – 4-й

Букмекеры обновили котировки на приз лучшему вратарю ЧМ-2026. Главным претендентом на награду по-прежнему котируется француз Майк Меньян (2.

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