Представлены компактные SSD для ноутбуков и консолей IRDM M.2 2230 Pro Nano со скорость...

Представлены компактные SSD для ноутбуков и консолей IRDM M.2 2230 Pro Nano со скоростью до 7300 Мбайт/сИгровой бренд IRDM польского производителя оперативной памяти и твердотельных накопителей Wilk Electronik SA, который больше известен под брендом Goodram, представил серию высокоскоростных компактных накопителей M.
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