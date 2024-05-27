Представлены компактные SSD для ноутбуков и консолей IRDM M.2 2230 Pro Nano со скорость...

Представлены компактные SSD для ноутбуков и консолей IRDM M.2 2230 Pro Nano со скоростью до 7300 Мбайт/сИгровой бренд IRDM польского производителя оперативной памяти и твердотельных накопителей Wilk Electronik SA, который больше известен под брендом Goodram, представил серию высокоскоростных компактных накопителей M.