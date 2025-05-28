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Русская весна

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Парламент Армении отклонил текст заявления к 80-летию Победы

Парламент Армении отклонил текст заявления к 80-летию Победы

Правящая фракция парламента Армении «Гражданский договор» отказалась включать в повестку пленарного заседания проект заявления к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, разработанный оппозиционной фракцией «Честь имею».

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