Парламент Армении отклонил текст заявления к 80-летию Победы

Правящая фракция парламента Армении «Гражданский договор» отказалась включать в повестку пленарного заседания проект заявления к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, разработанный оппозиционной фракцией «Честь имею».
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