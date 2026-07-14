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Русская весна

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1 км защитных сооружений за полгода: проект «Восточный щит» в Польше провалился

1 км защитных сооружений за полгода: проект «Восточный щит» в Польше провалился

Польша за первое полугодие 2026 года сумела построить только 1 км защитных сооружений на границе с Россией и Белоруссией, сообщает Defence 24.

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