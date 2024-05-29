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США, Великобритания и Евросоюз боятся потерять Грузию и Южный Кавказ

США, Великобритания и Евросоюз боятся потерять Грузию и Южный Кавказ

© photo: Sputnik / Stringer 18 мая 9,1K прочитали После вчерашнего грандиозного шествия приверженцев традиционных ценностей в Тбилиси главный редактор ГРУЗИНФОРМ, директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили размышляет о том, какой же путь будет лучшим для страны Почему я считаю Эрдогана выдающимся политическим руководителем 12-ый президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является выдающимся политическим руководителем современности, потому что преодолел все кризисы, организованные агентами Запада, сохранил страну и остается ее президентом уже 11 лет (до того 12 лет был премьер-министром).

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Надежда Белугина
Успехов соседям и мирного разрешения конфликтов. Россия с вами.
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