В Удмуртии сотрудники полиции помогают беженцам из Украины и Донбасса оформить необходимые документы

В Ижевск прибыли эвакуированные жители Украины и Донбасса, вынужденно покинувшие дома. Многие приехали полными семьями.

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