FT: после визита Блинкена между Израилем и ХАМАС по-прежнему большие разногласия

Несмотря на призывы Соединенных Штатов добиться прекращения огня в секторе Газа и освобождения израильских заложников, после визита главы американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена на Ближний Восток между еврейским государством и палестинским исламистским движением ХАМАС по-прежнему остаются большие разногласия.