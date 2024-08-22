FT: после визита Блинкена между Израилем и ХАМАС по-прежнему большие разногласия

Несмотря на призывы Соединенных Штатов добиться прекращения огня в секторе Газа и освобождения израильских заложников, после визита главы американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена на Ближний Восток между еврейским государством и палестинским исламистским движением ХАМАС по-прежнему остаются большие разногласия.
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