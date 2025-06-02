Политика как он...
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Политика как она есть

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Апелляция признала журналиста Дудя виновным в нарушении закона об иноагентах

Апелляция признала журналиста Дудя виновным в нарушении закона об иноагентах

Апелляция признала законным штраф журналиста и блогера Юрия Дудя, назначенный ему за нарушение закона об иноагентах.

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