Минцифры предложило ввести звание ветерана и допвыплаты для военкоров

Минцифры России предложило ввести дополнительные меры социальной поддержки для военных корреспондентов – звание «ветеран военной журналистики», единовременные выплаты из бюджета для работающих в зоне СВО, а также увеличить компенсацию при ранении.
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