Даниил Квят вернётся в NASCAR

СоцсетиБывший гонщик Формулы 1 Даниил Квят, который стал заводским пилотом Lamborghini и в качестве представителя Lamborghini Squadra Corse будет выступать в FIA WEC, объявил о возвращении в американский турнир NASCAR.
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