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Mirror: обвиняемый в изнасиловании принц Эндрю заплатит 12 миллионов фунтов стерлингов

Mirror: обвиняемый в изнасиловании принц Эндрю заплатит 12 миллионов фунтов стерлингов

ЛОНДОН, 16 фев - РИА Новости. Британский принц Эндрю, обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней, выплатит 12 миллионов фунтов стерлингов (более 16 миллионов долларов) в рамках внесудебного соглашения под давлением королевы, сообщает газета Mirror со ссылкой на источники, близкие к королевской семье.

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