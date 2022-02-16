Mirror: обвиняемый в изнасиловании принц Эндрю заплатит 12 миллионов фунтов стерлингов

ЛОНДОН, 16 фев - РИА Новости. Британский принц Эндрю, обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней, выплатит 12 миллионов фунтов стерлингов (более 16 миллионов долларов) в рамках внесудебного соглашения под давлением королевы, сообщает газета Mirror со ссылкой на источники, близкие к королевской семье.