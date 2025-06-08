Ты в игре: опубликована программа омского Симфопарка. Музыкальное мероприятие в этом году состоится 5-6 июля в парке «На Королева».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Ты в игре: опубликована программа омского Симфопарка. Музыкальное мероприятие в этом году состоится 5-6 июля в парке «На Королева».