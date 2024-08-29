Украинские нацисты уже не скрывают своей прямой связи со служившими Гитлеру предками. Об этом в эфире телеканала «Исландия» заявил командир идейного нацистского батальона ВСУ «Нахтигаль» Дмитрий Холод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».