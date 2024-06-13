Грушко призвал западных журналистов почитать учебники истории

Заместитель главы внешнеполитического ведомства Российской Федерации Александр Грушко отметил, что журналисты из стран Запада, которые пытаются уличить Москву в желании задействовать ядерное оружие, обязаны прочесть исторические учебники.
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