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Грушко призвал западных журналистов почитать учебники истории

Грушко призвал западных журналистов почитать учебники истории

Заместитель главы внешнеполитического ведомства Российской Федерации Александр Грушко отметил, что журналисты из стран Запада, которые пытаются уличить Москву в желании задействовать ядерное оружие, обязаны прочесть исторические учебники.

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