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Мареска о критике игроков «Ман Сити» за празднование победы над «Ливерпулем»: «Чего вы ждете от нас после 3:0 на «Энфилде»? Мы работаем каждый день, чтобы побеждать»

Главный тренер « Манчестер Сити » Энцо Мареска заявил, что не понимает критики в адрес игроков за эмоции после победы над «Ливерпулем».

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