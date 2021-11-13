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Сергей Удальцов: Мы должны быть как святые люди, чтобы не давать власти повода для нашей дискредитации

Сергей Удальцов: Мы должны быть как святые люди, чтобы не давать власти повода для нашей дискредитации

Координатор «Левого фронта» комментирует события, происходящие вокруг КПРФ Фото: ТГК Cергей Удальцов Сергей Удальцов с супругой Анастасией на пленуме ЦК КПРФ В последние несколько лет растёт давление на КПРФ – это очень хорошо видно по электоральной статистике.

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Комментарии
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Сергей
Если кого-то назвали иногентом, тогда и он в ответ пусть дискредитирует путинят и объявит их иноагентами. Почему не отвечают их же методами?  Именно путинята предатели и иногенты, докажите обратное.
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9 час.

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