Сергей Удальцов: Мы должны быть как святые люди, чтобы не давать власти повода для нашей дискредитации
Координатор «Левого фронта» комментирует события, происходящие вокруг КПРФ
Фото: ТГК Cергей Удальцов
Сергей Удальцов с супругой Анастасией на пленуме ЦК КПРФ
В последние несколько лет растёт давление на КПРФ – это очень хорошо видно по электоральной статистике.
Комментарии
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Если кого-то назвали иногентом, тогда и он в ответ пусть дискредитирует путинят и объявит их иноагентами. Почему не отвечают их же методами?
Именно путинята предатели и иногенты, докажите обратное.
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