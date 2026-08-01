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«Евроинтеграция» 1941 года: исторические параллели и уроки

«Евроинтеграция» 1941 года: исторические параллели и уроки

Ровно 85 лет назад, 1 августа 1941 г., нацисты радостно объявили о евроинтеграции Львова! То есть галичанам было официально объявлено, что их милостиво включили в качестве дистрикта Галиция в Генерал-губернаторство Третьего Рейха.

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