Россия анонсировала подготовку резолюции по борьбе с неоколониализмом

Фото: ©Wang Ying/XinHua/Global Look Press Как сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ, Россия совместно с партнерами в Генеральной Ассамблее ООН разрабатывает проект резолюции, направленный на противодействие неоколониальным практикам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)